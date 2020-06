GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato il documento recante Relazione annuale sulla performance della Giunta regionale della Valle d’Aosta per l’anno 2020.L’Esecutivo ha approvato la convenzione per l’utilizzo, da parte dell’Ente parco naturale Mont Avic, di graduatorie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività dei centri estivi stabilendo che esso possa essere aggiornato, integrato o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale. I protocolli vengono applicati anche ai dortoirs e ai Rifugi Alpini. La Giunta ha recepito, inoltre, le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, così come aggiornate e integrate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 09 giugno 2020, concernente la necessità di Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale ha concesso, in istruttoria valutativa, un contributo di 80 mila euro in conto capitale per l’acquisto di un macchinario innovativo a un’impresa industriale di Aosta.L’Esecutivo ha approvato la settima graduatoria relativa al quarto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, per una spesa complessiva di 230 mila euro.

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

La Giunta regionale ha nominato la commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio prevista dall’articolo 35 dalla legge regionale 64/1994, per il quinquennio 2020/2024, così composta:Paolo Oreiller, Dirigente della Struttura Flora e Fauna, e Gino Cugnach, Sovrintendente del Corpo forestale della Valle d’Aosta, come suo sostituto, quali esperti e esaminatori per la materia legislazione venatoria;Christian Chioso, Istruttore tecnico della Struttura Flora e Fauna, e Manuelita Perini, Sovrintendente del Corpo forestale della Valle d’Aosta, come suo sostituto, quali esaminatori per le materie zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, e tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;Piero Mondin, armiere del Corpo forestale della Valle d’Aosta, e Gianfranco Rosmino, esperto di armi, quali esperti e esaminatori per la materia di armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;Nicola Di Francesco, medico d’emergenza anestesista con esperienza di soccorso in montagna quale esperto e esaminatore della materia norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all’ambiente montano (l’atto di individuazione del sostituto avverrà con atto successivo.Le funzioni di presidente saranno svolte da Paolo Oreiller e, in caso di sua assenza, da Christian Chioso, mentre quelle di segretario rogante saranno svolte dal personale del Comitato regionale per la gestione venatoria.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

La Giunta regionale ha approvato il bando di concorso relativo al conferimento, per l'anno scolastico 2020/2021, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, per una spesa complessiva di 70 mila euro.Le Gouvernement régional a approuvé la participation de la Région autonome Vallée d’Aoste - l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse - au projet intitulé « Kamilala », dans le cadre du programme Eramus +, ainsi que la Convention de partenariat et de gestion de projet, dont le coût total s’élève à 65 mille 130 euros. L’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse a été chargée de pourvoir à la signature de la convention avec l’association« D’une langue à l’autre (DULALA) », chef de file du projet. Les trois principales activités du projet « Kamilala »seront : un livret pédagogique à destination des professionnels de l'éducation souhaitant mettre en place un projet de création de kamishibaï [« théâtre de papier » - technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois)] plurilingue, des modules de formation en ligne et, enfin, un rapport d'ingénierie du concours.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha fissato gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dall'Azienda USL, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5/2000, e ha assegnato all’Azienda USL il finanziamento della spesa corrente e per investimenti di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1.Sono state inoltre approvate le disposizioni da impartire all’Azienda USL della Valle d’Aosta relativamente a:Finanziamento del Servizio sanitario regionale;Direttive specifiche per l’Azienda USL della Valle d’Aosta;Aree/attività soggette a limite massimo di spesa;Obiettivi operativi gestionali dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.L’Esecutivo ha quindi deciso di aggiornare i criteri di valutazione connessi con gli obiettivi assegnati, attribuendo un obiettivo specifico relativo alla gestione dell’emergenza COVID-19, il cui conseguimento verrà analizzato dalla Giunta.In relazione al finanziamento previsto dalla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1, è stato approvata, per l’anno 2020, la maggiore spesa per un importo pari a 6 milioni 149 mila 367,45 euro e, per l’anno 2022 la spesa di 6 milioni 650 mila euro prevedendo che, in corso d’anno, l’ammontare del finanziamento a favore dell’Azienda USL potrà essere aumentato in funzione delle maggiori spese sostenute per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative dell’articolo 10bis della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport inerenti alla concessione del contributo forfetario annuo a favore del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur.

Il Governo della Regione ha approvato la graduatoria delle domande risultate ammissibili per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per interventi su rifugi alpini, ai sensi della legge regionale 4/2004, per un importo complessivo di 347 mila 729,11 euro.

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 89/1993, ha approvato l’organizzazione da parte dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, delle seguenti iniziative per la stagione estiva 2020: La spesa complessiva presunta impegnata a bilancio è di 145 mila 500 euro. Inoltre, la Giunta ha approvato l’applicazione della tariffa gratuita per l’ingresso nei castelli e nei siti archeologici di proprietà regionale dal 19 al 27 settembre in occasione dell’iniziativa culturale Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste.