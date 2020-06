Arrestato al Bianco pregiudicato belga che cercava di lasciare l'Italia

Condannato in via definitiva per reati di truffa, su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso in Belgio e per questo motivo è staro arrrestato dalla polizia in servizio al Traforo del Monte Bianco un olandese di 28 anni, che giovedì stava tentando di lasciare l'Italia. Era a bordo di una Opel Astra con targa olandese, insieme a due suoi connazionali e una donna italiana.

Gli agenti hanno fermato la vettura per un controllo sugli occupanti e le banche dati internazionali hanno rilevato che il conducente era sottoposto a pena detentiva. L'uomo si trova ora in carcere a Brissogne e potrebbe essere estradato nei prossimi giorni in Belgio per scontare la pena.