Gregge di pecore costretto a lasciare l'alpeggio per la presenza del lupo

Demonticato intero gregge di pecore dopo 7 giorni dalla monticazione. È quello che sta accadendo ad un allevatore di Ayas e continuerà ad accadere se non si prendono delle efficaci precauzioni per risolvere il problema lupo. In Valle d’Aosta la maggior parte del territorio è destinato a pascolo, unica coltura possibile a causa delle elevate quote altimetriche.

"A nulla sono servite le ripetute grida d'allarme e le preoccupazioni espresse dagli allevatori in questi anni che - spiega Dino Planaz, Presidente dell'Arev - lamentando un susseguirsi di avvistamenti in prossimità degli allevamenti e delle abitazioni mettevano in chiara evidenza la necessità di intervenire prima che la situazione degenerasse, con gravissimi rischi per animali, popolazione e territorio".

Infatti a nulla sono servite le misure di prevenzione consigliate, anche se in parte finanziate, solo per l'acquisto del materiale, ma non per il tempo necessario per la loro messa in opera, che hanno dimostrato tutti i loro limiti di efficacia in situazione montana come la nostra.

"Si sta assistendo - commenta il presidente degli allevatori - a scelte di non utilizzare grosse porzioni di pascolo perché giudicate pericolose per gli animali domestici, si è giunti anche alla demonticazione anticipata degli animali a causa degli attacchi, a quando il definitivo abbandono degli alpeggi?"

L’allevatore non alleva animali per farseli predare e perderli durante l’estate, non solamente per motivazioni di carattere economico ma soprattutto per difendere un patrimonio genetico e di savoir-faire costruito nel tempo. Inoltre il tema del benessere degli animali che suscita così tanto interesse appare solamente riservato ai selvatici e di scarsissimo interesse quando si tratta di specie allevate.

"Chiedo a gran voce a nome di tutti gli allevatori - sollecita Dino Planaz - di prendere misure finalmente efficienti e non solo interventi palliativi di tipo economico, che intervengono a danno avvenuto. Mantenere in sicurezza gli animali in montagna oggi significa affrontare dei costi insopportabili per necessità di personale e di strutture non efficaci data la conformazione del territorio".

Non è neppure pensabile rimanere fisicamente presenti accanto agli animali per 24h su 24h. "Oggi - conclude con amarezza - non è più il predatore che rischia l'estinzione, ma sta rischiando l'estinzione l'intero comparto dell'allevamento di montagna. Già normalmente ogni giorno dobbiamo confrontarci con leggi e regole che non vengono incontro alle esigenze pratiche del mondo rurale di montagna, leggi scritte da burocrati che non hanno conoscenza della realtà di montagna, e si aggiunge adesso la forte problematica delle predazioni".