Aosta: Al via iscrizioni ai Centri ludico sportivi; tutte le regole da rispettare

Sono aperte da oggi venerdì 12 giugno le iscrizioni ai Centri estivi ludico sportivi 2020 del Comune di Aosta, organizzati dall’Associazione temporanea di impresa-Ati Vivenda spa, Leone Rosso, La Cascina Global Service Srl e V.I.T.A. società di trasporti.

Destinatari delle attività sono i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che saranno ammessi dietro espressa accettazione, da parte dell’Ati e verranno accolti nelle sedi del centro: Scuole dell’Infanzia Antica Vetreria, Allende; Scuole Primarie Ramires e Pezzoli.

Gli spazi saranno aperti dal lunedì al venerdì e lo svolgimento delle attività sarà previsto tra le 8,30 e le 16,30 per i centri giornalieri e tra le 8,30 e le 12,30 per il centro mattutino, nell’ambito dei seguenti turni:

1° TURNO dal 29 giugno al 3 luglio

2° TURNO dal 6 luglio al 10 luglio

3° TURNO dal 13 luglio al 17 luglio

4° TURNO dal 20 luglio al 24 luglio

5° TURNO dal 27 luglio al 31 luglio

6° TURNO dal 3 luglio al 7 agosto

7° TURNO dal 17 agosto al 21 agosto

8° TURNO dal 24 al 28 agosto

Le modalità di iscrizione prevedono che le pre-iscrizioni debbano pervenire tramite mail a centriestiviaosta@leonerosso.eu e che per essere ritenute valide siano accompagnate dalla scheda diiscrizione compilata in ogni sua parte, sottoscritta e con allegata la carta d’identità del sottoscrittore del modulo.

Al seguente link si può prendere visione del regolamento e scaricare la modulistica utile: http://www.leonerosso.eu/centriestiviaosta.

Le domande d'iscrizione saranno accettate:- sulla base dei posti disponibili,- in base alle priorità indicate nel regolamento,- in ordine cronologico di presentazione.

Le pre-iscrizioni saranno raccolte in base ad alcuni criteri di priorità (solo per i/le residenti nel comunedi Aosta):

1. avere entrambi i genitori che lavorano: 10 punti;

2. aver già partecipato ai centri estivi del Comune di Aosta negli anni precedenti e di aver ottenuto contributo Isee 8 punti;

3. aver già partecipato ai centri estivi del Comune di Aosta negli anni precedenti: 6 punti;

4. essere fratelli/sorelle di iscritti/e appartenenti alle prime due categorie: 4 punti;

5. utenti affidati a Comunità: 4 punti.

L’Ati si assume la responsabilità 'in vigilando' per tutte le attività che organizza direttamente durante lo svolgimento del servizio e si impegna ad osservare le normative emanate a livello nazionale, nonché regionale, sulla prevenzione del contagio da Covid-19 e ad attuarle nei luoghi ove verrà svolta l’attività, adottando le misure idonee ai fini del contenimento della diffusione del contagio medesimo.

A tal proposito, il Gestore fornirà ai propri operatori già formati in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, tutti i Dispositivi di protezione individuale-Dpi, necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, nel rispetto delle indicazioni governative diriferimento.

I Dpi verranno inoltre forniti/e anche ai/le iscritti/e al Centro dai 6 anni ai 12 anni. Per quanto riguarda le regole da adottare per la prevenzione al Covid19 sono stati previsti un triage e misure precauzionali in ingresso e in uscita, che verranno comunicate dall’ente gestore.

Ci saranno inoltre uno scaglionamento nell’arrivo e nella ripartenza dei bambini, attuando le misure per ridurre il contatto fra genitori e operatori. Questo può essere fatto prevedendo un orario di arrivo personalizzato, ogni 5/10 minuti.