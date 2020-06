Domanda on line per la concessione di Voucher per la frequenza di collegi e convitti

Domanda Voucher per la frequenza di collegi e convitti

Per l’anno scolastico 2020/2021, sarà disponibile il servizio online, rivolto alle famiglie, per la domanda di voucher per la frequenza in regime convittuale, semiconvittuale o esterno di collegi e convitti presenti sul territorio regionale. I voucher sono concessi a favore di minori e giovani adulti residenti nel territorio regionale frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Sono inoltre concessi a favore di minori e giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale

Il servizio è attivo fino alle ore 20 del 31 luglio 2020.

