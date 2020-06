MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER SOSTEGNO IMPRESE E PROFESSIONISTI IN CONDIZIONI DI CARENZA DI LIQUIDITA

Dalle ore 9:00 di lunedì 15 giugno 2020 i liberi professionisti, in forma individuale o associata, i lavoratori autonomi, le micro, piccole e medie imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale, che ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020, versano in condizioni di carenza di liquidità con un volume d’affari non superiore a euro 500.000, possono presentare per PEC all’indirizzo finaosta.sostegnoimprese@legalmail.it la richiesta di prenotazione della domanda di mutuo.

Il format per la prenotazione sarà scaricabile dal sito www.finaosta.com.

Il mutuo da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 25.000 e comunque nel limite del 20% del volume d’affari, ha una durata fino a 10 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 18 mesi.

Il tasso annuo di interesse del mutuo è fisso per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è pari all’1%.

L’avviso è disponibile sul sito www.finaosta.com cosi come anche la deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 22 maggio 2020 che disciplina i criteri applicativi della legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 articolo 3, nonché il succitato format.