Processo Geenna; l'accusa incalza i testi sugli appalti al Comune di St-Pierre

Parlano sindaci e funzionari comunali, oggi giovedì 11 giugno, nel processo in corso al tribunale ad Aosta che vede cinque imputati nell'ambito dell'inchiesta Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta sulla possibile presenza di una locale di 'ndrangheta in Valle.

Imputati sono Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso, Monica Carcea, ex assessore al Comune di Saint-Pierre (sciolto nell'ottobre scorso per infiltrazione 'ndranghetista a seguito della relazione della Commissione antimafia), entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa; Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutti e tre accusati di associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista e quindi di essere membri della locale di 'ndrangheta di Aosta.

L'udienza presieduta dal giudice Eugenio Gramola è iniziata con la deposizione del teste dell'accusa Osvaldo Chabod, segretario generale del Comune di Saint-Pierre. E' stato interrogato dal pm della Dda Stefano Castellani circa le possibili influenze di Monica Carcea nella vita amministrativa municipale e soprattutto negli appalti per il rinnovo della refezione e del trasporto scolastico, in scadenza nel 2016 e prorogati dallo stesso Chabod sino al giugno 2017. L'imputata è accusata di aver 'ricompensato' Antonio Raso e Marco Fabrizio Di Donato (quest'ultimo imputato a Torino in rito abbreviato) per la campagna elettorale da loro condotta in suo favore, soprattutto favorendo la proroga del servizio di trasporto scolastico in affido diretto alla ditta 'Passengers Transports' di proprietà di Salvatore Addario, cugino di Raso. Chabod ha ricordato la "disastrosa situazione organizzativa" e "la grave carenza di personale" in cui versava il Comune negli anni 2015 e 2016 ma in relazione ai due appalti ha asserito di non ricordare particolari pressioni da parte di Carcea né di altri assessori comunali nelle riunioni di Giunta e ha detto di essere stato lui ad aver autonomamente disposto le proroghe degli stessi appalti in quanto "unica soluzione possibile nella situazione caotica in cui versava il Comune".

Chabod ha però più volte ribadito il pessimo rapporto che intercorreva tra lui e la Carcea, che a suo dire ne contestava spesso e pubblicamente l'operato. Nel 2018 fu la ditta di Saint-Pierre dell'imprenditore Patrick Parleaz ad aggiudicarsi l'appalto del trasporto scolastico, revocato nel gennaio 2020 perchè alla guida di uno scuolabus fu trovato, durante un controllo della polizia locale, proprio il cugino di Raso, che non era dipendente di Parleaz essendo anzi titolare di un'azienda concorrente. "Mi fu spiegato che si era trattato di un'emergenza - ha spiegato Chabod - mancava un autista e il cugino di Raso lo aveva sostituito in quell'unica occasione ma a me quanto accaduto mi spinse a revocare l'incarico per subappalto non autorizzato e anche perchè il mezzo era sprovvisto di assicurazione e non aveva effettuato la revisione". Fu così incaricata una ditta di Isernia giunte seconda nella gara, conclusasi a marzo di quest'anno.

Dopo Chabod è stata la volta del teste Alessandro Fontanelle, ex assessore comunale a St-Pierre. Gli inquirenti hanno accertato che Fontanelle non era intenzionato a rinnovare il contratto di affidamento diretto per il trasporto scolastico alla 'Passengers Transports'. "Con aria un po' minacciosa Monica Carcea si era avvicinata a mia moglie - ha detto oggi in aula Fontanelle - dicendole che dovevo stare tranquillo e che ero un po' nervoso. Mia moglie ne era rimasta turbata". L'episodio risale al settembre 2018. Sul punto, l'avvocato Francesca Peyron, che difende Carcea, ha contestato a Fontanelle una serie di messaggi in chat in cui il teste manifestava spirito collaborativo e disponibilità nei confronti dell'imputata.

Fontanelle ha anche asserito che Patrick Parleaz si era lamentato con lui dicendogli che Addario nel 2018 gli aveva fatto 'pressioni' per tornare a occuparsi del servizio di taxi-bus scolastico.

E' stato però lo stesso Parleaz, sentito come teste dopo Fontanelle, a negare di aver subito pressioni o 'forzature' da Addario in merito alla possibilità di riprendere il servizio di scuolabus: "il titolare della Passengers Transports mi aveva fatto capire la sua disponibilità a coprire il servizio in caso di necessità - ha detto Parleaz -cosa che è avvenuta. Io avevo chiesto a Chabod di effettuare dei controlli ma solo per accertare la regolarità del servizio".

Il processo Geenna anche nell'aula bunker delle Vallette

Nell'attesa di sentire questo pomeriggio i sindaci di Aosta e di Saint-Pierre, Fulvio Centoz e Paolo Lavy, il giudice Eugenio Gramola ha calendarizzato con precisione le prossime udienze. Mercoledì 17 giugno alle ore 14 saranno sentiti sette testi della difesa di Marco Sorbara, scelti tra quelli residenti ad Aosta; mercoledì 24 alle 9,30 deporranno i testi di Nicola Prettico tranne Augusto Rollandin, che sarà sentito nel pomeriggio di quello stesso giorno; Giovedì 25 saranno ascoltati tutti i testi della difesa Carcea; mercoledì 1 luglio, sarà la volta degli ultimi testi per la difesa Sorbara e giovedì 2 quelli della difesa Raso.

L'udienza di giovedì 18 giugno è fissata per le ore 9,30 nell'aula bunker del carcere Le Vallette a Torino, dove saranno interrogati i collaboratori di giustizia Daniele Panarinfo, Rocco Ieranò e Domenico Agresta.