Il Casino di St-Vincent riapre lunedì 15 giugno

Le 'rifiniture' operative rispetto al posizionamento dei tavoli da gioco e dell'organizzazione degli uffici amministrativi dovrebbero concludersi sabato e così, salvo contrordine dell'ultima ora, il Casino de la Vallée riaprirà le porte alla clientela lunedì 15 giugno. Bocche cucite tra i vertici dirigenziali ma più per scaramanzia che per timore di dover rinviare la ripartenza; in questi giorni operai, tecnici e amministrativi hanno portato a termine le attività per adeguare le sale da gioco e gli uffici alle disposizioni per ridurre i rischi di contagio da Covid-19 e poter così riaprire al pubblico in tutta sicurezza.

Tra le novità principali, l'eliminazione delle sale slot per fumatori e il trasferimento in magazzino di circa 200 'macchinette'; diversi tavoli verdi dei giochi classici francesi e americani sono stati invece allocati nella Sala Evolution, adibita per ora deposito temporaneo e pertanto difficilmente agibile ai clienti nei prossimi mesi estivi; rifatte le scale interne delle sale giochi, originariamente in ferro e moquette e ora rivestite in legno; utti gli spazi sono stati ritinteggiati con colori chiari; eliminati divani e poltrone in pelle dal bar della sala dei giochi francesi; alcune vetrate fisse sono state sostituite da altre scorrevoli; tolti tutti i mobili-vetrina con le esposizioni dei gadget del Casino in vendita; al posto dei mobiletti dovrebbe trovar posto un nuovo pianoforte.

Ai tavoli da gioco, almeno per ora, sono stati tolti posti a sedere e installati divisori di protezione, così come l'adeguamento al protocollo strettamente sanitario (mappa degli igienizzanti, indicazione delle distanze, disponibilità di mascherine e guanti) eè stato praticamente ultimato.