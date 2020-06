Aosta: Riparte anche il servizio 'Estate anziani'

Riaprono lunedì 15 giugno le iscrizioni a 'COVivre! Estate anziani', il servizio del Comune di Aosta destinato alle persone anziane che permette loro di riprendere i contatti sociali seppure in un contesto protetto dove il rischio di contagio sia il più ridotto possibile.

Il progetto si realizzerà nei locali dell’asilo nido 'Berra' in regione Crou 21/b, e prevede l’accoglienza di piccoli gruppi di anziani durante il giorno, dal lunedì al venerdì fino all’11 settembre.

Sono previste tre tipologie di fruizione: Tempo pieno - dalle ore 9 alle ore 17 con la consumazione del pranzo; Mattino – dalle ore 9 alle ore 13,30 con la consumazione del pranzo; Pomeriggio – dalle ore 14,30 alle ore 19 con la consumazione della cena.

I requisiti per l’accesso a 'COVivre! Estate anziani' sono: età superiore a 65 anni; residenza in Valle d’Aosta; non avere patologie fisiche e/o psichiche che limitino significativamente l’autonomia; ben tollerare l’utilizzo protratto dei dispositivi di protezione e rispettare le indicazioni comportamentali per il contenimento della diffusione dell’epidemia; essere in possesso di un certificato medico che attestante le condizioni di salute dell’anziano.

Il servizio prevede l’iscrizione a una o più settimane per un costo di 70 euro/settimana per gli utenti che dovessero scegliere il tempo pieno e 40 euro/settimana per gli utenti che dovessero scegliere il part time. Il costo comprende il pranzo per gli utenti a tempo pieno e per gli utentipart time mattino, la cena per gli utenti part time pomeriggio e il trasporto.

I moduli di domanda - scaricabili dal sito Internet comunale all'indirizzo www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/politiche_sociali/covivre/ - dovranno essereinviati opportunamente compilati all’indirizzo di posta elettronica anziani@comune.aosta.it .

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. Per informazioni è possibile telefonare dallunedì al venerdì al n. 0165-300.200 dalle ore 9 alle ore 12.