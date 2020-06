Depuis siècles Mont-Blanc conquiert âmes écrivains

Un chateau immergé dans les glaciers du Mont-Blanc, tel est le décor de l'histoire racontée dans le roman de Danielle Trussoni ''l'Anhestor'' publié aux Etats-Unis début avril de cette année par Harper Collins.

Une fois de plus, le massif du Mont Blanc conquiert l'âme d'un écrivain et captive son imagination: ''J'ai toujours aimé les montagnes et j'ai toujours eu l'impression qu'elles peuvent offrir au récit un cadre effrayant, un endroit parfait pour une histoire dans laquelle une femme est prisonnière d'une vieille maison de famille'', dit Danielle Trussoni.

Le massif du Mont-Blanc, de la fin du XVIIIe siècle avec les récits des ascensions de 1786 et 1787 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, apparaît dans de nombreux ouvrages, parfois comme sujet principal, parfois comme dècor d'un roman ou comme objet d'études philosophiques.