Oggi mercoledì 10 giugno saint Antonin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 10 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

ore 15.00-17.00

Riunione in video conferenza della Consulta nazionale

dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 11 giugno

Vescovado- mattino

Udienze

Domenica 14 giugno

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa e Adorazione nella Solennità del Corpus Domini

Martedì 16 giugno

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 17 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 18 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 10 giugno saint Antonin

La Chiesa Santa Faustina di Cizico Martire

Complessa è la transazione delle spoglie ella Santa da Roma a Palma. Francesco Dello Iacono, canonico di Palma, domandò in dono al Papa Gregorio XVI i resti di una martire santificata. Il Pontefice, con Breve in data 31 luglio 1839, concedeva che dal sacrario romano fosse levato, per essere trasportato a Palma, il sacro capo della vergine e martire Faustina.

Le sacre spoglie erano già state esumate per ordine del Papa Leone XII: esse erano state rinvenute poi nel 1830 nella catacomba di S. Callisto a Roma. Da questo sacrario di culto e di martirio fu esumato il capo della tredicenne martire, il cui nome in vita fu Faustina, secondo la scritta “FANA” (abbreviativo di faustina), rinvenuta sulla pietra occultante il loculo; sulla stessa lastra sepolcrale era scolpito l’anno della sepoltura CCCIII. Nel loculo fu rinvenuto un’ampolla con sangue, indizio del martirio cui fu sottoposta S. Faustina.

I resti della Santa, chiusi in una cassetta con sigilli papali, giunsero a Napoli il 1° settembre 1839; la cassetta rilevata dal canonico Dello Iacono fu portata a Nola, ove il Vescovo mons. Gennaro Pasca procedette alla rimozione dei sigilli e diede il nulla osta per una opportuna sistemazione delle sacre spoglie.

