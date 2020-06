Arcigay VdA chiede a Regione e Sindaci l'esposizione pubblica della bandiera arcobaleno

Arcigay chiede che landiera arcobaleno, simbolo delle lotte per l’uguaglianza portate avanti dal movimento LGBTI+, venga esposta in occasione del “mese del Pride”.

“Pride” significa Orgoglio. Da cinquant’anni questa parola è diventata il simbolo della visibilità, delle rivendicazioni politiche e della lotta culturale delle persone LGBTI+, a partire dalla data storica del 28 giugno 1969, quando la comunità LGBTI+ di New York si rivoltò spontaneamente contro l’oppressione sociale, culturale, giuridica e contro le violenze subite dalla polizia.

Questa rivolta segnò l’inizio del moderno movimento politico per la Liberazione delle persone LGBTI+. Il primo scopo del Pride è quello di dare visibilità alle persone LGBTI+: la visibilità è infatti non solo un obiettivo della nostra battaglia ma è anche uno strumento di rivendicazione politica. Troppo spesso la politica non si è occupata delle istanze della Comunità LGBTI+, fingendo che non esistesse, e non raccogliendo i bisogni e le necessità.

Non “essere visti” non significa che non si esiste. In un clima sempre più violento nei confronti di molte minoranze, e anche della comunità LGBTI+, chiediamo che la politica e le amministrazioni si facciano portatrici di un pensiero di riguardo e di tutela nei confronti di cittadine e cittadini che spesso subiscono vessazioni e discriminazioni, dai luoghi di lavoro a quelli educativi, dagli insulti verbali (hate speech) a vere e proprie aggressioni fisiche.

Chiediamo, pertanto, che il Palazzo Regionale e i Municipi della Regione espongano su asta fino al 30 giugno, in occasione del mese del Pride, la bandiera arcobaleno. Ci auguriamo che tutt* voi siate in grado di soddisfare questa nostra richiesta, con un gesto di cura nei confronti della comunità LGBTI+.