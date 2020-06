Rete Civica invoca un nuovo ospedale

"La dotazione economica esistente e i previsti fondi europei per la Sanità pubblica possono rendere realizzabile un ospedale nuovo, modulare, energeticamente efficiente, tecnologicamente avanzato, collocato in maniera da essere facilmente accessibile".

Ne sono convinti i vertici del Movimento Rete civica, che in una nota contestano le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega che intenderebbe "abbreviare i tempi di appalto e realizzazione" dell'ala est dell'Ospedale Parini di Aosta.

"Tra pochi mesi - commenta Rete civica - un nuovo Consiglio Valle, scaturito dalle elezioni d'autunno, potrà decidere nel merito". Secondo il Movimento è allarmante "la notizia secondo cui la Cabina di regia consiglia di distribuire i posti letto per i malati Covid 19 in tutte e tre le strutture ospedaliere (ovvero gli ospedali Parini, Beauregard e la clinica di St.Pierre), riproducendo una situazione già vista in questi mesi".