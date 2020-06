RETE IMPRESE ITALIA VDA CHIEDE AUDIZIONE IN COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DL ASSESTAMENTO BILANCIO

Rete Imprese Italia VdA - Associazione costituita da CNA, Confartigianato, Confcommercio - ha chiesto un incontro alla II Commissione permanente del Consiglio Valle impegnate nell’esame del disegno di legge recante Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per proporre alcune migliorie da apportare nell’ottica di renderlo ancora più adeguato alle esigenze di tutte le imprese valdostane.

Rete Imprese Italia VdA prende atto dell’impegno finanziario ma ritiene che vi siano margini per migliorare il testo che presenta lacune in alcuni interventi. In un momento così difficile per le imprese sono necessari incentivi per chi mantiene i livelli occupazionali e favorire nuova occupazione e per sostenere quelle imprese che intendono investire risorse economiche per crescere e migliorarsi. Rete Imprese Italia VdA ritiene inoltre importante avere certezze su tempi di attuazione dei provvedimenti previsti dal disegno di legge. Rete Imprese Italia VdA intende richiamare l’attenzione della Commissione, del Consiglio e della Giunta, sempre con spirito costruttivo, sulla necessità di alleggerire le procedure burocratiche per l’accesso e all’erogazione degli incentivi.