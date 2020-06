Primo week end di apertura telecabina Aosta Pila e telecabina Pulsé di Cogne

“La natura non si è mai fermata, bentornati!” è questo il messaggio con cui Pila S.p.A. apre la stagione estiva e con cui ha realizzato un’articolata campagna di comunicazione sui canali Sky e su testate media online tramite la diffusione di un suggestivo video realizzato dallo studio Arsenale di Aosta (visibile cliccando su questo link https://youtu.be/a0VRyU-ohIQ), con cui supporta l’apertura estiva degli impianti iniziando dalla telecabina Aosta Pila che entrerà in funzione sabato 13 alle 9.00 e farà orario continuato fino alle 17.30, come nella giornata di domenica e nel weekend successivo, 20-21. Durante i due week end sarà aperta la pista Pila Aosta e il noleggio bike e e-bike alla partenza di Chamolé e il pumptrack per il divertimento di grandi e piccini. Il bike pass giornaliero è fissato a 15euro in considerazione della disponibilità della sola telecabina. Da sabato 27 aprirà anche la seggiovia di Chamolé, tutte le piste del bike park e il parco avventura che rimarranno in funzione fino al 7 settembre.

Inaugurazione della stagione estiva anche per la telecabina Pulsé di Cogne. Nei week end del 13/14 giugno e 20/21 giugno l’impianto sarà aperto con orario continuato dalle 9.20 alle 17.20. Dal 27 di giugno sarà aperto tutti i giorni fino al 6 settembre.

Per l’uso delle telecabine Aosta Pila e Pulsé di Cogne sono state disposte regole di sicurezza che prevedono l’igienizzazione delle mani prima di salire sulla telecabina, all’uscita e l’uso della mascherina. Consigliato l’acquisto on line dei biglietti, servizio che sarà attivo sul sito www.pila.it e a partire dalla prossima settimana anche su www.cogneturismo.it