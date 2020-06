Riprende l'attività del Centro procreazione assistita ad Aosta

Torna alla piena operatività - con la possibilità di accogliere le pazienti in ambulatorio - il Centro di Procreazione medicalmente assistita dell'ospedale Beauregard di Aosta.

Come riportato in una nota dell'Usl, le prestazioni vengono erogate previa prenotazione tramite Cup e secondo le disposizioni finalizzate al contenimento del rischio di eventuale contagio da coronavirus (gli utenti possono accedere munite di mascherina e mantenendo le opportune distanze). "Nel corso dei primi giorni di riapertura - si legge nella nota - sono stati eseguiti tutti gli spermiogrammi sospesi durante la fase di emergenza Covid-19 con riapertura delle agende dal 15 giugno. Inoltre, sono stati ripristinati tutti gli appuntamenti sospesi durante l'emergenza Covid e reinserite in un nuovo percorso di Pma.

Dal 22 giugno riprenderanno le attività di Pick-up e di trasferimento da scongelamento degli embrioni anch'esse sospese". E' stato avviato anche un nuovo progetto, chiamato "Pma on air", per dare una prima risposta alle aspettative delle pazienti che non possono recarsi in ospedale: consiste nel predisporre e codificare alcune prassi organizzative al fine di ridurre al massimo la presenza fisica, demandando tutta la preparazione e la consulenza ad alcune procedure telematiche.

"Si tratta di rafforzare il nostro schema lavorativo facendolo interagire maggiormente con le nuove forme di comunicazione oggi diffuse - spiega Stefano Mosca, responsabile della struttura semplice Centro di Sterilità (Procreazione medicalmente assistita) - e, in concreto, la parte che innova il processo sta proprio nell'andare a sostituire, ad esempio, le prime visite in presenza con consultazioni in videoconferenza. In questo senso il progetto vuole trasmettere alle coppie la vicinanza degli operatori affinché si possa continuare a progettare insieme le azioni più efficaci da mettere in atto in questo periodo di progressiva ripresa delle attività"