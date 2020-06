Dimissioni di Antonio Mingozzi da direttore Parco nazionale Gran Paradiso

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso rende noto che il prof. Antonio Mingozzi, direttore del Parco, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute, con efficacia dal 31 luglio 2020.

Il Presidente del Parco, Italo Cerise, anche a nome del Consiglio Direttivo e del personale dell'Ente, ringrazia il professor Mingozzi per il contributo e per l’attività svolta da febbraio 2018 ad oggi.

La nomina a direttore di parco nazionale viene effettuata dal Ministro dell’Ambiente tra una rosa di tre candidati, iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività, designati dal consiglio direttivo dell’Ente Parco.

Al direttore spetta la gestione tecnica ed amministrativa del Parco, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi istituzionali dell'Ente.

Antonio Mingozzi, torinese classe 1954, si è laureato in Scienze Naturali all’Università di Torino nel 1981. Dal 1998 è Professore Associato di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria, dal 2016 è inoltre professore incaricato dell’insegnamento in Ecologia per il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino. Autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico, oltre agli incarichi accademici è componente della Commissione Fauna dell’Unione Zoologica Italiana e membro di società scientifiche.