Corte dei conti indaga sui costi della Maison du Val d'Aoste a Parigi

Il pericolo che i costi fossero troppo alti rispetto al reale 'ritorno' promozionale e istituzionale era stato più volte sottolineato in Consiglio Valle da Alberto Bertin (Rete Civica). Ora l'attività della Maison du Val d'Aoste a Parigi, sede di rappresentanza della Regione, è sotto la lente della Corte dei conti aostana, che ha inviato la Guardia di finanza negli uffici di Finaosta per acquisire la relativa documentazione sui finanziamenti per circa sette milioni di euro erogati negli anni alla Maison.

La magistratura contabile ha infatti aperto un'istruttoria per valutare la sussistenza di un possibile danno erariale. Gli investigatori vogliono accertare innanzitutto i presupposti che hanno portato alla realizzazione della Maison du Val d'Aoste, i costi sostenuti dalla finanziaria regionale e la loro compatibilità, tra l'altro, con il numero di eventi realizzati nel corso degli anni. Dal gennaio scorso l'attività della sede di rappresentanza è chiusa.

Paolo Linty, titolare della società Linty Conseils, ha lasciato la gestione della Maison dopo oltre 13 anni di attività; nel febbraio 2019 il Consiglio Valle aveva approvato all'unanimità una mozione che impegna "il Governo regionale ad affidare a Finaosta la realizzazione, entro 45 giorni, di uno studio finalizzato ad una diversa gestione della struttura" e che "dia attuazione alla mozione approvata all'unanimità in data 25 gennaio 2017" circa "la riduzione dei costi, gestione affidata a terzi ed eventuale alienazione dell'immobile".