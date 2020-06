Aosta, piazza Chanoux 'in ginocchio' per ricordare la morte assurda di George Floyd

Oltre cento persone, soprattutto giovani e adolescenti, hanno sfidato la pioggia battente per partecipare al flash-mob della Rete antirazzista VdA svoltosi in piazza Chanoux ad Aosta ieri lunedì 8 maggio, per ricordare la morte violenta e assurda di George Floyd, ucciso a Minneapolis dall’agente di polizia Derek Chauvin durante quello che doveva essere un semplice accertamento.

Il flashmob 'We can,t breathe' ha raccolto in tutto il mondo milioni di persone nel giorno delle esequie di Floyd, che hanno manifestato contro il razzismo, contro l'esercizio della violenza da parte di chi dovrebbe 'servire e proteggere' come recita il motto della polizia statunitense, ma anche per ricordare i migranti che continuano, nel disinteresse generale, a rischiare la vita nel Mediterraneo, a subire i respingimenti illegali dall'Europa, a essere confinati, con la scusa del Covid19, sulle navi di fronte ai porti italiani. Com'era nelle intenzioni degli organizzatori, è stata una protesta pacifica, in sicurezza, nel rispetto del distanziamento fisico "ma non sociale".

I partecipanti al Flash-mob sono stati piegati sul ginocchio, con la testa abbassata e il pugno in alto, per 8 minuti e 46 secondi, ovvero il tempo che Floyd ci ha messo a morire, muniti di mascherina con la scritta “I Can’t Breathe”.

L'iniziativa è stata organizzata da Black Lives Matter, un movimento attivista internazionale, originato all'interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo, perpetuato a livello socio-politico soprattutto verso i neri.