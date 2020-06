Portes artistiques aux enchères pour récolte fond hopital Parini

Six portes 'personnalisées' par des artistes valdôtains et mises aux enchères pour récolter des fonds pour l'hopital Parini d'Aoste. Le projet - appelé #portalarteacasa - a été réalisé par l'entreprise Valser avec la collaboration de Bertolotto Porte qui a fourni six portes entièrement blanches (mesures 80 par 210 centimètres).

En ont fait des oeuvres d'art uniques, les artistes Salvatore Cosentino, Fabio Filippone, Chicco Margaroli, Bobo Pernettaz, Raffaella Moniotto, Massimo Gullone et Jack Puma.

La vente aux enchères ouvrira mardi le 9 juin à 11h et se terminera à 24h le 14 juin. Offre minimale 250 euros. Les offres peuvent être faites en correspondance des photos de chaque porte publiées sur la page Facebook de l'initiative et sur le profil Instagram. Les recettes seront remises à l'agence sanitaire Usl de la Vallée d'Aoste.