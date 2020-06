Chirurghi valdostani cercano 'filo diretto' con i pazienti

Si chiama "I-Care: mi prendo cura di te", il progetto di comunicazione sanitaria avviato in tutta Italia al quale ha aderito la struttura di Chirurgia generale della Usl VdA, centro di riferimento per la formazione dell'Associazione dei Chirurghi ospedalieri italiani-Acoi.

Il progetto è articolato in una campagna di comunicazione a cura dell'associazione nazionale e l'attivazione di un numero verde (800 822 509) dedicato all'ascolto e a fornire informazioni e indicazioni sulle problematiche che riguardano la 'chirurgia maggiore'. L'obiettivo è di creare un filo diretto con i cittadini-pazienti. L'iniziativa nasce da uno studio condotto in tutte le regioni sulla situazione delle visite, dei percorsi di prevenzione e cura di varie patologie, con un focus mirato a quelle di natura oncologica durante il periodo dell'emergenza Coronavirus. Ne è emersa la conferma di una riduzione significativa delle cure degli utenti, dovuta principalmente al timore di recarsi presso le strutture ospedaliere nel periodo oggetto dello studio.

"Il progetto dell'Associazione Acoi avviato la settimana scorsa - spiega Paolo Millo, direttore della struttura di Chirurgia generale dell'Usl e coordinatore Acoi per la Valle d'Aosta - oltre ad invitare i cittadini ad affidarsi con fiducia, come sempre, alle strutture sanitarie e si mette a disposizione degli utenti attraverso un servizio collegato direttamente alla segreteria nazionale Acoi. La segreteria si occupa di ricevere le telefonate degli utenti al numero verde e, dopo averle selezionate, invia alle strutture regionali una scheda con i riferimenti dell'utente e la richiesta delle informazioni. A questo punto, sarà nostra cura contattare gli utenti per offrire loro il miglior supporto possibile".