Le foreste ci parlano, ascoltiamo la loro voce

Le foreste vivono una crisi senza precedenti: aumento delle temperature, immissione di gas-serra nell’atmosfera e sfruttamento indiscriminato. Quali le iniziative volte alla loro tutela? Come si relazionano gli alberi con l’ambiente circostante?

Queste e altre domande saranno il punto di partenza dell’analisi di ‘Gli alberi salveranno il Pianeta? Ascoltiamoli’ con Antonio Brunori, dottore forestale, Segretario Generale PEFC Italia(Certificazione di gestione sostenibile delle foreste). Brunori è l’ospite, martedì 9 giugno alle 18.30, della prima videoconferenza della rassegna PrésVerts sulla pagina web del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it.

La gestione delle foreste deve essere fatta in modo sostenibile, se vogliamo che siano alleate all’Uomo contro il cambiamento del clima. Si parlerà dei risultati dell’esperimento con i “Tree Talker”, per capire le reazioni degli alberi al clima che cambia, anche in seguito alla Tempesta Vaia.

Antonio Brunori, conosciuto per la sua attività di divulgatore scientifico sul tema della gestione sostenibile delle foreste, ha partecipato a progetti internazionali su temi della legalità, della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione dei prodotti di origine forestale e, in Italia, a progetti sui temi della valorizzazione delle filiere forestali di prossimità e dei servizi ecosistemici.