E' una rivoluzione che non piace a tutti la 'Fase 3' dell'emergenza al Casino di St-Vincent

Una vera e propria rivoluzione strutturale, quella in corso al Casino di Saint-Vincent per adeguare le sale da gioco e gli uffici alle disposizioni per ridurre i rischi di contagio da Covid-19 e poter così riaprire le porte al pubblico tra fine mese e inizio luglio. Massimo riserbo dalla dirigenza, ma il piano dei lavori è di quelli difficili da mantere segreti e le indiscrezioni trapelano inevitabilmente, anche perchè non tutti i dipendenti hanno accolto con il sorriso l'opera di 'riqualificazione anticoronavirus' della Casa da gioco valdostana e, come accade in tutti gli ambienti di lavoro, ne discutono tra loro.

Tra le novità principali, l'eliminazione delle sale slot per fumatori e il trasferimento in magazzino di circa 200 'macchinette'; diversi tavoli verdi dei giochi classici francesi e americani sono stati invece allocati nella Sala Evolution, adibita per ora deposito temporaneo e pertanto difficilmente agibile ai clienti nei prossimi mesi estivi; è in corso il rifacimento delle scale interne delle sale giochi, originariamente in ferro e moquette saranno presumibilmente rivestite in legno e tutti gli spazi saranno ritinteggiati con colori chiari; eliminati divani e poltrone in pelle dal bar della sala dei giochi francesi; alcune vetrate fisse saranno sostituite da altre scorrevoli; tolti tutti i mobili-vetrina con le esposizioni dei gadget del Casino in vendita; al posto dei mobiletti dovrebbe trovar posto un nuovo pianoforte.

Ai tavoli da gioco, almeno per ora, sono stati tolti posti a sedere ma non sono ancora stati installati divisori di protezione e l'adeguamento al protocollo strettamente sanitario (mappa degli igienizzanti, indicazione delle distanze, disponibilità di mascherine e guanti) al momento non risulta ancora iniziato.