Casino riapre ma 'solo in piena sicurezza'

"Operare per riuscire a consentire la riapertura della Casa da Gioco in tempi brevi conciliando, così come previsto dal protocollo, la sicurezza dei lavoratori con quella degli ospiti della struttura". E' l'obiettivo fissato dalla Giunta regionale per il Casino di Saint-Vincent, indicato in una nota della Presidenza diffusa ieri sera.

"L'attenzione del Governo regionale rispetto alla tematica Casa da gioco - si legge - è sempre stata alta sin dall'inizio del mese di maggio, quando sono state richieste e raccolte le iniziative attivate dalla società per prepararsi alla riapertura in sicurezza dell'attività, per giungere a questa ultima settimana, quando, di concerto con il Senatore valdostano, ci si è interfacciati con il Ministero competente ai fine di condividere valutazioni in merito alla necessità di distinguere la Casa da Gioco dalle altre attività assimilate, chiuse ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo da poter procedere in tempi brevi alla riapertura del Casinò".

Ieri la Giunta ha preso atto del Protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19 della casa da gioco valdostana siglato da azienda e sindacati.