Un nuovo decesso e due nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle

Due nuovi casi positivi e, dopo quasi un mese a zero decessi, una donna deceduta per coronavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione. La nuova vittima era ricoverata da diverso tempo all'ospedale Parini.

I negativi dati emergono dall'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi sull'emergenza Covid-19, diffuso nella tardo pomeriggio di oggi sabato 6 giugno. I guariti sono saliti a 1.009 (uno in più di ieri); i pazienti ricoverati in ospedale scendono a sette dei quali nessuno in rianimazione), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 29.

I morti salgono a 144 ovvero 72 uomini e 72 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni e sono 1.189 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.