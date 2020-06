Conclusa a Saint-Christophe l'igienizzazione dell'Esercito in 11 comuni valdostani

Si è conclusa venerdì 5 giugno a Saint-Christophe una serie di interventi - partita da Nus lo scorso 3 maggio - che ha visto impiegata la squadra di bonifica del Centro Addestramento Alpino in 11 comuni della Valle d’Aosta. L’Esercito, con il supporto del Corpo volontari dei Vigili del Fuoco, ha svolto l’igienizzazione di strade, marciapiedi e piazzali dei paesi, con particolare attenzione ai punti di maggior frequentazione. L'iniziativa è servita a contrastare il rischio di contagio da Covid-19.

A Saint-Christophe l’attività è iniziata alle ore 6 e ha visto impegnati sei operatori, un caposquadra ed un coordinatore dell’attività, tutti appartenenti al Centro Addestramento Alpino; ad essere trattate sono state le aree antistanti il Municipio e gli uffici postali, le pensiline delle fermate dei pullman, le aree giochi pubbliche e i punti di conferimento dei rifiuti.

L’attività di igienizzazione è stata svolta impiegando l’apparato di bonifica di grande capacità Sanijet C921 effettuando un primo lavaggio delle aree soggette al trattamento con getti a bassa pressione di acqua calda a 90°C in modo da evitare l’innalzamento di polveri, per poi eseguire un secondo lavaggio con getti a bassa pressione di vapore ed acqua a 120°C in grado di completare l’igienizzazione. L'intero programma di sanificazione non ha richiesto l’uso di alcun tipo di additivo chimico.