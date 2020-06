Forza Italia con un emendamento chiede di inserire in fondo zone rosse anche il Comune di Pontey

L'emendamento all’articolo 112 del Decreto Rilancio, che, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede l’inserimento anche del comune valdostano di Pontey tra i beneficiari del fondo istituito presso il Ministero dell’Interno e destinato ai paesi dichiarati ‘zona rossa’ durante l’emergenza Covid-19.

"E' la dimostrazione - commenta Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia VdA - della vicinanza e l’attenzione che Forza Italia ha sempre riservato e che riserva tuttora agli enti locali e alle comunità sul territorio".

Le risorse del fondo saranno utilizzate per finanziare interventi di sostegno di carattere economico e sociale a livello locale, quanto mai importanti in questo momento, in cui anche il tessuto economico-produttivo valdostano sta chiedendo a gran voce di essere aiutato per poter ripartire.

"L’inserimento del Comune di Pontey nell’articolo 112 del Decreto Rilancio . conclude la PResidente del Consiglio Valle - risponde a una questione di equità e di giustizia, anche alla luce dello stato di totale isolamento imposto al paese nel corso dell’emergenza sanitaria e delle notevoli criticità che l’intera comunità locale ha dovuto fronteggiare proprio in ragione di tali misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e regionale".