Aosta: Al via primo ciclo di attività motorie 'COVivre!'

Sono sette le attività che compongono il primo ciclo di attività motorie e sportive checaratterizzano l'offerta di “COVivre!” pensata dal Comune di Aosta per i giovani e le famiglie.

Le attività, progettate con la collaborazione di un team di professionisti (laureati in scienze motorie individuati con il supporto del comitato regionale del Coni), si svolgeranno all’aperto negli impianti sportivi comunali al costo di 15 euro mensili per ciascun partecipante.

Le attività sono “Baseball family”, rivolta a tutte le età, e intesa come avvicinamento alle discipline di baseball, softball e baseball a cinque; “Orienteering”, orientamento con mappa sotto forma ludico-didattica pensata per adolescenti e adulti; “Tennistavolo”, anch'essarivolta ad adulti e adolescenti; “Ginnastica per adulti”; “Allenamento funzionale” di intensità elevata; “Gag”, ginnastica per gambe-addominali-glutei a corpo libero di media intensità e “Prendi corri tira batti”, offerta per i bambini dai 9 ai 12 anni che punta allo sviluppo delle capacità coordinative e degli schemi motori di base tramite attività di gioco individuale e a gruppi.

Per maggiori informazioni riguardo alle diverse attività, è possibile rivolgersi alcoordinatore delle attività motorie e sportive, telefonando al numero 340-9372278 dalle ore9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

I moduli di domanda, scaricabili dal sito Internet comunale all'indirizzohttp://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/politiche_sociali/covivre e dal sito dell'entegestore www.lasorgente.it, dovranno essere presentati all'indirizzo di posta elettronicacovivre@lasorgente.it.

Il pacchetto di attività motorie e sportive rientra nel quadro più ampio del progettointegrato “COVivre!” inserito nel piano “#AostaRiparte” presentato dalla Giunta per rilanciare l'azione amministrativa nel periodo post-emergenziale della Fase 2 dell'epidemia da Covid-19. In particolare, “COVivre!” interessa i servizi alla persona del Comune di Aosta con una particolare attenzione al sostegno delle famiglie nella cura e nell’accudimento dei figli nel periodo da giugno a settembre 2020, favorendo la ripresa delle attività ludiche, motorie e disocializzazione per le diverse fasce d’età.