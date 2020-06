La scuola valdostana incrocia le braccia lunedì 8 giugno

Lunedi 8 giugno sciopera per tutto il giorno la scuola valdostana. L'agitazione è stata proclamata da Cgil, Cisl, Snals e Savt perchè, si legge in una nota congiunta, "a fronte di una grande prova di responsabilità del personale docente che ha dimostrato, in questi mesi, senso civico e passione per il proprio lavoro, il ministero dell’Istruzione e, di riflesso, l’Amministrazione regionale valdostana, al contrario, sembrano non capire le reali difficoltà della scuola, non assumendo concreti impegni per la riapertura delle scuole a settembre".

Per i sindacati "occorre un piano d’investimenti rilevante per consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, per ridare a istruzione e formazione la dovuta centralità nelle scelte politiche perché il superamento dell’attuale emergenza, con un ritorno in piena sicurezza alle attività in presenza, segni, anche per il sistema scolastico, un momento importante di rinnovamento e di crescita utile all’intera comunità”.

Il comparto scuola ravvisa "carenza di precisi impegni da parte del ministero dell’Istruzione, in particolare: nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del personale docente e Ata, l’insufficienza delle risorse destinate al sistema d’istruzione per fronteggiare l’emergenza; per consentire di far fronte all’accresciuto fabbisogno di docenti e collaboratori scolastici e per ottenere la necessaria dotazione di materiali igienico sanitari e di DPI per alunni e personale, di cui occorre prevedere un loro sostanzioso incremento”.

Disattese anche la richieste di garantire il rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità, così come quella della messa in sicurezza degli edifici, non sono state accolte. “Tutto ciò - prosegue il comunicato - si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già dal prossimo settembre, mentre non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del Contratto per il triennio 2019-21”.

Quanto alla Regione, per i sindacati ha mostrato una condotta "superficiale e poco responsabile; manca una ricognizione, con dati precisi, della situazione attuale, mancano proiezioni, pianificazione e quantificazione dei bisogni (quante aule, quante classi, quanti bidelli, quanti insegnanti, quanti pullman, quante e quali forniture)”.

Le sigle chiedono che "il mancato potenziamento dell’organico, sia da subito riparato con adeguati interventi nell’organico di fatto: per eventuali gruppi-classe al fine di ridurre la concentrazione; per il debito che ha la scuola nei confronti degli studenti a seguito della chiusura delle scuole in questo periodo (recuperi)", nonchè “un radicale cambio di passo, ovvero che l’assessorato assuma già da oggi un formale impegno a considerare le nuove esigenze nella definizione degli organici, che dovranno essere potenziati in tutti gli ordini e gradi di istruzione”.