A' Aoste ouverte expositions sur l'interpretation de la tradition

L'exposition 'Antonella Berra e Claudio Mosele. Interpretare la tradizione' ouvre ses portes demain, vendredi 5 juin à 10 h, dans l'ancienne église San Lorenzo à Aoste. L'exposition, organisée par Daria Jorioz, présente une sélection des œuvres de deux artistes valdôtains , qui sont depuis quelques années sur la scène artistique locale et exposent pour la première fois dans un lieu public.

Antonella Berra se penche sur l'artisanat traditionnel en proposant un devis personnel et délicat. Elle crée des bas-reliefs en bois peint et des œuvres polyvalentes qui synthétisent et mettent à jour certains des sujets les plus appréciés de la région, des coqs tatàs, offrant un exemple de la vitalité de notre savoir-faire.

Claudio Mosele aborde les sujets de la culture populaire de la Vallée d'Aoste en composant des scènes paysannes, de la fenaison à la récolte des pommes de terre, du travail des bûcherons à la vie dans les alpages et aux fêtes traditionnelles. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 23 août: du mardi au dimanche 10h-13h et 14h et 18h; fermé le lundi.