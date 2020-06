Semaforo verde per riapertura rifugi e funivie

La Valle d'Aosta è entrata nella 'Fase 3' dell'emergenza Covid-19. La Giunta regionale valdostana ha infatti adottato oggi i protocolli sanitari anti coronavirus riguardanti le attività dei rifugi alpini, di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune, delle operazioni tecniche come revisioni e collaudi nonchè degli esami per patenti di guida.

L'obiettivo, spiega una nota, è di "consentire la ripresa delle attività produttive tenendo conto dell'andamento dell'epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e di accompagnare, in sicurezza, la ripartenza dell'intero sistema produttivo valdostano".

Inoltre è stato preso atto del protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19 approvato dalla Casa da gioco di Saint-Vincent con le organizzazioni sindacali lo scorso 19 maggio.

Relativamente ai rifugi, è stato ipotizzato il montaggio di tende in prossimità dei rifugi alpini e tavoli all'aperto per accogliere quanti più escursionisti e alpinisti possibili. I gestori dei rifugi pensano di riaprire il 25 giugno, ma stanno studiando come applicare le regole di distanziamento; con camerate anche di 15/20 posti e tavolate non sarà facile". Un altro grosso problema riguarda le sanificazioni: "Non è chiara la frequenza con cui dovremo sanificare i bagni in comune - commenta Piergiorgio Barrel, presidente dell'Associazione rifugi della Valle d'Aosta - a oltre 2.700 metri di quota con la corrente elettrica che va e viene, non è comunque facile lavorare". Pesano anche le incognite di un mercato turistico che dovrà contare soprattutto sulla clientela italiana; il 60-70 per cento degli alpinisti che vengono in Valle proviene dalla Francia e dalla Germania ma ad oggi le agenzie che organizzano le spedizioni non sanno cosa fare, molte hanno disdetto e altre stanno aspettando.