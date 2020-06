Domani sabato 6 giugno saint Claude

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 7 giugno

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella Festa della Santissima Trinità

Lunedì 8 giugno

ore 9.30-11.30

Riunione in video conferenza del Collegio dei Consultori

Martedì 9 giugno

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 10 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

ore 15.00-17.00

Riunione in video conferenza della Consulta nazionale

dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 11 giugno

Vescovado- mattino

Udienze

Domenica 14 giugno

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa e Adorazione nella Solennità del Corpus Domini

Martedì 16 giugno

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 17 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 18 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

