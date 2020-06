Associazione albergatori chiede ecobonus a tutti operatori ricettività

Estensione dell'ecobonus, inserito nel Dl bilancio in discussione alla Camera, "a tutto il mondo della ricettività". Lo chiede il presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani-Adava, Filippo Gerard, che oggi ha incontrato i parlamentari valdostani Albert Lanièce ed Elisa Tripodi.

Tale provvedimento, per l'Adava "permetterebbe di cogliere l'opportunità di mettere in atto un piano di ristrutturazione energetica che rilanci in un'ottica di sostenibilità ed ecocompatibilità l'offerta di accoglienza turistica della nostra regione".

"Tra le altre cose - aggiunge Gerard - questa potrebbe rappresentare una sorta di compensazione della situazione di svantaggio in cui si trovano gli edifici destinati all'attività alberghiera che vengono purtroppo considerati come fabbricati di lusso ai fini del calcolo e del pagamento dei tributi quali l'Imu, mentre in realtà sono semplicemente dei beni strumentali al pari, ad esempio, di un capannone per le attività artigianali".