Una storia di anime delicate nel romanzo di Enrico Galiano

Proseguono le presentazione on-line di libri curate dalla libreria Brivio di Aosta; questa volta l’ospite di turno è il romanziere Enrico Galiano che racconta nel suo ‘Dormi stanotte sul mio cuore’ una storia di anime delicate. L’appuntamento è sabato 6 giugno alle 18 sulla pagina facebook e sul canale You Tube della libreria; l’incontro è moderato da Romaine Pernettaz e Licia Coppo.

Mia, da sempre, fa fatica ad avvicinarsi alla gente, a parlare, a capire le persone e a fidarsi. Ancor di più è così da quando Fede, il suo Fede, è andato via. A Margherita, la sua maestra e la sua migliore amica, Mia chiede risposte a cui non sempre lei riesce a dare un riscontro. Finora Margherita ha tenuto Mia per mano, spiegandole il mondo, raccontandole che non è necessario andare veloce o andare piano, ma è importante seguire il proprio ritmo e rispettarlo.

Ma la maestra non riesce a dare spiegazione all’allontanamento di Fede, quel ragazzo che è stato preso in affido dalla famiglia di Mia e che ha trovato nella ragazzina l’unica amica. Solo da lui Mia si è sentita capita ed accolta e solo da Fede ha accettato abbracci in cui sentirsi a proprio agio e felice. Poi però lui è andato via, lasciandola sola e senza risposta.

L’unica soluzione è affrontare la verità e capire perché Fede è andato via, solo così potrà ricominciare a vivere. Enrico Galiano costruisce sapientemente una storia intima, senza verità assolute, ma che insegna la forza del cuore.

Durante la presentazione si potranno richiedere dediche personalizzate e i libri potranno essere consegnati anche a domicilio in tutta Italia grazie all'iniziativa di #libridaasporto. Per info e prenotazioni whatssapp al 3466286717.