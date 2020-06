Arriva 'Ripartiamo da 0”, nuove opportunità di finanziamento del Gal VdA

Ha per tema 'Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali' il nuovo bando del Gruppo azione locale-Gal della Valle d’Aosta presentato oggi dal Presidente dell'ente e sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi. Il bando prevede possibilità di finanziamento a fondo perduto pari al 70%, per un importo massimo di 85.715 euro. "L’iniziativa 'Ripartiamo da 0' - ha spiegato Giovenzi - vuole essere uno spiraglio di luce per tutti quei produttori di filiera che come molti, in questi mesi, hanno vissuto una crisi senza precedenti, i cui effetti negativi si sentiranno anche nei mesi avvenire".

Il bando finanzia infatti azioni di promozione, da realizzarsi nel 2021 e nel 2022, per rafforzare la visibilità e incrementare l'informazione sui prodotti delle filiere corte e sui mercati locali, sulle caratteristiche tipiche e sui processi produttivi.

Azioni di comunicazione e di promozione che, mai come ora, possono essere fondamentali per aumentare la vendita in ambito locale.

Alessandro Giovenzi

“In questi mesi bui e particolarmente duri per tanti lavoratori – prosegue il presidente del Gal - abbiamo capito l’importanza della produzione agroalimentare a km0 che ha permesso di poter contare, in un periodo caratterizzato anche dalla difficoltà di circolazione delle merci, sulla disponibilità di prodotti territoriali genuini e di altissima qualità. Il bando vuole dunque incentivare la promozione congiunta dei prodotti agricoli locali e lo sviluppo delle filiere corte attraverso l’organizzazione di iniziative che migliorino la presenza e la diffusione dei prodotti stessi sul territorio, a beneficio di operatori e popolazione. È un sostegno importante agli addetti del settore agricolo che favorisce indirettamente il mantenimento della presenza e del presidio del territorio, anche in termini di risorse e tipicità”.

Potranno essere finanziate iniziative promozionali in grado di pubblicizzare in forma collettiva i prodotti locali da filiera corta e dei produttori agricoli associati, l’organizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi sul territorio regionale, azioni di promozione tramite campagne informative da attuare sul territorio regionale e campagne per l'educazione alimentare ed il consumo consapevole.

Possono presentare proposte progettuali in risposta al bando le associazioni, le associazioni temporanee di scopo, le associazioni temporanee di imprese, i contratti di rete, i consorzi o società consortili e le società cooperative composti da operatori economici quali imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e/o imprese di trasformazione e commercializzazione e/o imprese di servizi di ristorazione.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 595.000 euro, provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione.

Per illustrare le opportunità offerte dai bandi ed incontrare gli operatori economici e tutte le persone interessate ad avere maggiori informazioni, il Gal ha attivato uno sportello informativo presso l’ufficio, su prenotazione telefonica. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 12 di mercoledì 7 ottobre presso la sede del Gal Valle d’Aosta, situata al primo piano di Piazza Chanoux 45, ad Aosta.