Aosta: Da lunedì riprende distribuzione 'intensiva' di mascherine alla popolazione

Da lunedì 8 e fino a venerdì 19 giugno è in programma una nuova tornata di distribuzione gratuita alla popolazione aostana di mascherine chirurgiche, fornite dalla Protezione civile in seguito alla diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Lo annuncia il Comune di Aosta, precisando in una nota che "anche in questa circostanza le operazioni verranno condotte dai militari dell'Esercito italiano, ma rispetto alle occasioni precedenti cambieranno sia l'orario (ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le ore 8,30 e le ore 13) sia soprattutto il sistema di distribuzione che verrà eseguita in cinque zone del territorio urbano (parcheggio della scuola “Cerlogne” in corso Saint-Martin-de-Corléans, scuola del quartiere Cogne di via Cavagnet, piazza Battaglione Cervino nel quartiere Dora, piazza Roncas e piazza Arco d'Augusto) e in tre della collina (scuola dell'infanzia di Signayes, parcheggio della zona del cimitero di Excenex e località laChapelle di Porossan), utilizzando l'ordine alfabetico e in accordo alle sezioni elettorali in cui ciascun nucleo è chiamato normalmente a esprimere il proprio voto".

Così il punto di distribuzione di Saint-Martin-de-Corléans accoglierà le famiglie chevotano nelle sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33 e 34; quello del quartiere Cogne le famigliedelle sezioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27 e 31; il punto di piazza Roncas gli elettori dellesezioni 5, 6, 16, 18 e 28; quello di piazza Arco d'Augusto i votanti delle sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 8e 9; il punto di piazza Battaglione Cervino le sezioni 19, 20, 29, 30 e 38.

Tale modalità, prosegue il comunicato, "si prefigge l'obiettivo di eliminare le code, evitando possibili episodi di raccolta indiscriminata di mascherine nei diversi punti di distribuzione. Le mascherine chirurgiche, infatti, saranno consegnate nel numero di tre per ciascun componente del nucleo familiare esclusivamente al capofamiglia (o ad altro componente del nucleo familiare comunque maggiorenne) dietro presentazione di un documento di identità. Inoltre, per ogni zona individuata ogni giorno sarà dedicato alla distribuzione di mascherine a nuclei diversi a seconda dell'iniziale del cognome del capofamiglia.



In particolare, per quanto riguarda il territorio urbano l'8 e 9 giugno la distribuzione

interesserà le famiglie il cui cognome inizia con le lettere “A”, “B” e “C”; il 10 e l'11 giugno sarà la volta delle lettere da “D” a H”; il 12 e il 15 giugno da “I” a “N”, il 16 e il 17 da “O” a “S” e il 18 e 18 giugno da “T” a “Z”.

Nelle frazioni le mascherine saranno distribuite indipendentemente dall'iniziale del

cognome: l'8 e il 9 giugno a Excenex, il 10 e l'11 giugno a Signayes e il 12 e il 15 giugno a Porossan.