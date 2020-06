L’Observatoire de Saint-Barthelémy reste fermé mais lance activités en ligne

"Nous sommes en train de vivre la phase de redémarrage après la pandémie. Nous sommes toujours appelés à faire notre part avec un sens de responsabilité afin de ne pas compromettre les efforts déployés jusqu'à présent'".

C'est ce qu'ils font savoir de l'Observatoire astronomique de la Région autonome Vallée d'Aoste et du Planétarium de Lignan qui restent fermés au public. ''Nous travaillons à la mise en place des mesures appropriées - ajoutent-t-ils - qui nous permettront d'accueillir à nouveaules visiteurs durant l'été, conformément aux indications des autorités compétentes''.

Entre-temps, l'observatoire a lancé une série d'activités en ligne: sur le site institutionnel et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube à consulter.L'observatoire invite également à s'inscrire à sa newsletter pour être informé rapidement de toute nouvelle et à lire les avis sur TripAdvisor, en attendant la réouverture.