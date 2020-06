Regione corre per riapertura impianti risalita

Per non perdere il treno del turismo sportivo estivo e garantire un servizio importante per l'offerta vacanze, la Valle d'Aosta punta a riaprire i primi impianti di risalita entro il prossimo fine settimana.

Il protocollo sanitario, che prevede tra l'altro una portata ridotta a due terzi, è stato approvato oggi dal Comitato sicurezza e domani sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. E' attesa poi l'ordinanza del presidente della Giunta, Renzo Testolin, per l'autorizzazione della riapertura. Da sabato potrebbero così aprire almeno alcune seggiovie destinate agli escursionisti e agli alpinisti e il 13 giugno anche la funivia Skyway del Monte Bianco.