Trading online: come scegliere i mercati su cui investire

Lo sviluppo tecnologico e la progressiva diffusione di connessioni ad internet sempre più performanti, hanno fatto sì che il mondo della borsa diventasse ogni giorno più alla portata di tutti. Se, infatti, fino a qualche tempo fa erano solo pochi, selezionati addetti ai lavori ad occuparsi di negoziazioni ed investimenti, attualmente sono davvero tantissime le persone che decidono di dedicarsi al trading online e lo fanno per le ragioni più disparate.

Se infatti, da una parte, troviamo coloro che continuano a fare il proprio lavoro, dedicandosi ai mercati ed alle azioni in maniera marginale, dall’altra ci sono anche coloro che decidono di reinventarsi dal punto di vista professionale. Questo perché, in effetti, per iniziare la propria esperienza di trader online, è tecnicamente sufficiente avere a disposizione un computer, un tablet o uno smartphone.

L’importanza della formazione nel trading online Fare trading online fa riferimento alla possibilità di operare nei principali mercati azionari attraverso il web. Questo vuol dire che l’utente compra e/o vende titoli tramite i broker, ovvero degli intermediari che consentono l’accesso ai luoghi della borsa virtuale. Detto ciò, se la soglia di sbarramento tecnologica è piuttosto facile da superare, è comunque importantissimo ricordare che il trading richiede una preparazione teorica molto approfondita.

Ecco perché, prima di lanciarsi in operazioni che hanno a che vedere con il denaro, è fondamentale prepararsi adeguatamente, consultando portali innovativi e completi dedicati a un mondo e a una realtà in continua crescita, in cui vengono messi a disposizione dell’utente diversi strumenti utili per iniziare la propria attività nei mercati online.

Sulla piattaforma online webeconomia.it, ad esempio, è possibile trovare questa guida interessante sul trading che consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per investire in borsa. Qui è, infatti, possibile trovare tutto ciò che c’è da sapere su asset, azioni, home banking, piattaforme, broker, e tanto altro ancora. Le diverse strategie di trading online Per cominciare, è opportuno prendere in esame le principali opzioni che si presentano ad un trader. Innanzitutto c’è lo scalping, una pratica che rimanda alla possibilità di entrare ed uscire dal mercato diverse volte nell’arco di una giornata, gestendo titoli azionari in maniera davvero rapida.

Per praticare lo scalping si fa riferimento ad i cosiddetti book, ovvero ad indicazioni relative sia al denaro che si ha a disposizione, sia alla cifra che si è disposti ad utilizzare per acquistare il singolo titolo. Si tratta comunque di un’operazione tutt’altro che semplice ed è consigliabile dedicarvisi solo se preparati al meglio.

Un altro modo per impostare le proprie operazioni online consiste nel cosiddetto day trading: in questo caso l’orizzonte temporale di acquisti e vendite è giornaliero e questo vuol dire che ogni giorno si andranno a trattare le azioni al momento della loro performance migliore.

Diametralmente opposto l’approccio del cosiddetto trading online di tipo long: questa particolare strategia punta, infatti, sul medio-lungo termine e propende al mantenimento di titoli in attesa che diventino fruttuosi.

Per ultimo, è importante menzionare la strategia open trader, che si utilizza per descrivere gli ingressi nel mercato più casuali: in questo caso si potrà agire sulla base di una notizia ottenuta per vie traverse, o magari sulla base di una semplice intuizione.

I diversi mercati su cui investire Le diverse strategie a disposizione di ogni trader porteranno a scegliere il singolo mercato all’interno del quale si vuole investire. I mercati sono infatti i luoghi all’interno dei quali si trovano determinate azioni e titoli e, in certi casi, si dovranno seguire anche regole specifiche.

Da questo punto di vista, un esempio è rappresentato dal Forex, che è uno dei più grandi mercati a livello globale, caratterizzato da una tecnica di compravendita molto particolare. All’interno del Forex si opera tramite il cosiddetto scambio di coppie di valute, ovvero ogni operazione viene svolta acquistando una valuta (come l’euro) nello stesso istante in cui si vende un’altra valuta (come il dollaro).

Un altro mercato di riferimento dei trader, negli ultimi anni, è quello delle criptovalute, che interessa gli investimenti nei diversi tipi di moneta virtuale esistenti. Tra queste, un maggior numero di compravendite si registra per esempio per quello che riguarda Bitcoin, Ripple e Litecoin.

Questi e altri mercati rendono le possibilità di scelta dei trader numerose: indipendentemente dalla decisione effettuata, sarà sempre importate affidarsi a broker affidabili attraverso cui gestire le proprie operazioni.