Sindaci valdostani e assessore all'Istruzione a confronto sul 'Piano scuola'

Per un confronto con l’assessore regionale all’Istruzione, Chantal Certan, il Consiglio permanente degli enti locali valdostani-Cpel ha convocato l'Assemblea dei 74 sindaci per martedì 9 giugno dalle 10,30 in videoconferenza, alla quale prenderanno parte anche gli otto Presidenti delle Unités des Communes Valdotaines e il presidente del Consorzio Bim della Valle d’Aosta.

All'assessore Certan sarà chiesto di illustrare in dettaglio i programmi de nuovo 'Piano scuola' e del relativo 'Protocollo sanitario' in vista della riapertura a settembre delle scuole pubbliche e private in Valle. La riorganizzazione della scuola, soprattutto degli edifici scolastici, determinata dalla Fase 2 dell'emergenza Covid-19 "deve essere conosciuta e valutata con largo anticipo; non possiamo trovarci impreparati anche perchè non sappiamo se e come il coronavirus potrà tornare a minacciare la nostra comunità già in autunno", ha commentato un sindaco.