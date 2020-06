Professionisti valdostani 'premono' per la riapertura del Catasto al pubblico

"In smart working si fa quello che si può, ma è impossibile riuscire a risolvere problemi, effettuare correzioni, ottenere certificati urgenti e con allegati importanti senza un confronto diretto con il personale d'ufficio". E' unanime la preoccupazione dei geometri, dei notai e di altri professionisti del settore edile valdostano per la permanenza del divieto di accesso al pubblico negli uffici del Catasto edilizio regionale in piazza della Repubblica ad Aosta.

Il Catasto edilizio è costituito dall'insieme di documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite.

Dai primi di marzo anche gli impiegati e i funzionari catastali lavorano in smart working e quasi tutti da casa propria: "Da questa settimana è possibile essere ricevuti una alla volta su appuntamento - spiega un geometra aostano - ma sinceramente rispetto alle reali necessità della nostra categoria rispetto alle diverse esigenze procedurali per le approvazioni di progetti, varianti ecc. questo modo di lavorare è assolutamente limitante e improduttivo. Non riusciamo a soddisfare la metà delle nostre richieste e non possiamo eseguire correzioni progettuali in corso d'opera".

E un notaio ricorda che "in caso di atto urgente di compravendita, diventa assai difficile verificare in tempi rapidi la regolarità catastale di un immobile".

Ieri martedì 3 giugno una delegazione di geometri ha incontrato i vertici dell'Agenzia delle Entrate per esprimere il proprio disagio e chiedere la riapertura al pubblico degli uffici, pur nel rispetto delle norme anticontagio e del distanziamento sociale. "Hanno riaperto bar, ristoranti, strutture diverse - commenta un professionista - possibile che uffici così importanti, anzi indispensabili, non possano ripartire pur con la necessaria riorganizzazione?".