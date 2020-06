Processo Geenna, l'avvocato di Marco Sorbara, 'perplesso su acquisizione intercettazioni di altri procedimenti' VIDEOINTERVISTA

Prime, vibranti battute del processo Geenna, iniziato questa mattina e in corso al Tribunale di Aosta, su una presunta 'ndrina valdostana.

Il professor Raffaele Della Valle, difensore di uno dei cinque imputati ovvero il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara (altri 11 sono processati a Torino in rito abbreviato e la sentenza è attesa per l'11 giugno), esprime alcune perplessità sull'accoglimento da parte del giudice Eugenio Gramola, presidente del collegio giudicante, della richiesta del pm della Dda, Stefano Castellani, di ammettere nel fascicolo processuale alcune intercettazioni provenienti dall'inchiesta Egomnia ancora in corso da parte della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta e relativa ai rapporti tra esponenti politici valdostani e presunti appartenenti alla 'ndrina valdostana.

