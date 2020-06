Aujourd'hui le 70ème de la prèmiere ascension à l'Annapurna sans oxygène

L’occasion n'à pas pu être célébrée en pompe par la mairie de Chamonix et Mme Herzog à cause de la crise sanitaire, alora ont peut seulemente écrire la célébration des 70 ans de l’ascension de l’Annapurna.

Le 3 juin 1950, il y a exactement 70 ans, Maurice Herzog et Louis Lachenal parvenaient au sommet de l’Annapurna (8 091 m), sans oxygène. Pour la première fois, un sommet de plus de 8 000 mètres était vaincu. Cette épopée historique est celle d’une équipe de pionniers tenaces et courageux composée de neuf alpinistes dont les guides de Chamonix : Lionel Terray, Louis Lachenal et Gaston Rebuffat.

Trois mois d’exploration furent nécessaires avant d’atteindre le sommet. Les cartes topographiques étaient, à cette époque, très imprécises voire inexistantes en cette région du monde, le Népal venait tout juste de s’ouvrir en 1950, et le matériel d’alpinisme était très rudimentaire par rapport à ce que l’on connaît actuellement.

Cette réussite eut un retentissement mondial à l’époque où la course au premier "8 000" était un enjeu de prestige entre les grandes nations. Le sommet de l’Everest fut atteint en 1953 puis le reste des 14 sommets de plus de 8 000 étaient foulés les uns après les autres dans les 15 années suivantes.