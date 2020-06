Al via assunzioni operai forestali scavatoristi

Sono riaperti da oggi, mercoledì 3 giugno, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva integrativa, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato stagionale di operai idraulico-forestali con profilo di escavatorista per i cantieri forestali della Regione.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per mercoledì 24 giugno alle ore 14.

L’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito della regione all’indirizzo https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>risorsenaturali/Selezione_<wbr></wbr>operai_idraulico_forestali_<wbr></wbr>tempo_ind/escavatorista_i.aspx <wbr></wbr>, da cui è possibile scaricare la relativa modulistica, eventualmente disponibile anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, situati a Quart, loc. Amérique 127/A.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la domanda andrà presentata preferibilmente tramite fax (inoltrare allo 0165/776234), tramite servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it.

Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo di tali modalità, la domanda può essere consegnata agli uffici del Dipartimento dal lunedì al mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14 alle ore 16, dal giovedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Per la consegna a mano si consiglia di prendere appuntamento tramite il recapito telefonico 0165-776207. L’accesso alla sede del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale è consentito esclusivamente se muniti di mascherina chirurgica.

Si segnala inoltre che in data mercoledì 24 giugno 2020, termine ultimo per la consegna delle domande, gli uffici osserveranno il seguente orario di apertura: dalle ore 8 alle ore 14.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici 0165-776207/776314, all’indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.<wbr></wbr>it o al numero di telefax 0165-776234.