Troppi debiti, la Shiloh di Verres presenza in Tribunale concordato in bianco

Per fronteggiare una situazione debitoria drammatica, la Shiloh industries Italia con sede a Verres ha comunicato di aver presentato lunedi 1 giugno al Tribunale di Aosta istanza di pre-concordato o concordato 'in bianco'.

In una nota, la Shiloh annuncia "la volontà di continuare ad operare in continuità aziendale, svolgendo ordinariamente la propria attività attraverso i propri attuali amministratori”.

“Il contesto già precario in cui versa l’Azienda si è ulteriormente aggravato con l'avvento della pandemia – si legge nella nota – con l’avvento della pandemia che ha messo in ginocchio il settore dell’automotive”. La società ha incontrato i sindacati per “concordare con le stesse le modalità per garantire i livelli occupazionali già concordati, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali utili a consentire la valutazione di tutte le possibili strade per superare il proprio stato di tensione finanziaria”.

"Quanto prima si terranno le assemblee con i lavoratori - spiegano i sindacati in un comunicato congiunto - in cui verranno analizzati i contenuti dell’incontro e, in particolare, la richiesta di ampliare la platea dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori in essere".