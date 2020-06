Processo Geenna ad Aosta, ricostruiti in aula i primi passi delle indagini - AGGIORNAMENTI

Ore 19 - Altri due testi hanno parlato per quasi tre ore, dalle 15 alle 18, rispondendo alle domande del pm Castellani prima e delle difese poi. Sono due sottufficiali dei carabinieri che hanno condotto le indagini di Geenna praticamente dagli albori, ovvero dal 2014. "Abbiamo notato che Marco Sorbara (imputato nel procedimento, già assessore al Comune di Aosta e consigliere regionale sospeso ndr) frequentava assiduamente, quasi ogni giorno, la pizzeria La Rotonda di Tonino Raso (anch'egli imputato in Geenna ndr)" ha detto un militare, precisando anche che "Nicola Prettico (imputato in Geenna, consigliere comunale di Aosta ndr) era invece legato a Marco Fabrizio Di Donato (imputato in Geenna ma sotto processo in rito abbreviato a Torino ndr) e frequentava spesso casa sua". I carabinieri sono anche convinti che l'imputato Raso dalla sua pizzeria voleva "controllare i calabresi giovani residenti in Valle " e orientarli nel voto. I carabinieri intercettano i messaggi tra il titolare de La Rotonda e altre persone (tra i quali un indagato in altro procedimento) con le quali scambia reciproca soddisfazione: "Tutti quelli che sto portando io stanno vincendo". Raso nel 2013 chiede anche informazioni all'allora assessore alla Sanità Antonio Fosson (attualmente indagato nell'inchiesta Egomnia per voto di scambio aggravato) in merito a un appalto per l'acquisto di veicoli 4X4 adibiti ad ambulanza. Fosson gli disse di essersi appena insediato e di non essere a conoscenza di tale appalto, poi vinto da una ditta estranea alle amicizie di Raso.

Emergono anche i contrasti tra Prettico e Raso per questioni economiche: Prettico era socio nella gestione di una discoteca, gli affari non giravano troppo bene e lui aveva chiesto a Raso denaro in prestito, mai restituito.

L'udienza riprende domani giovedì 4 giugno alle ore 9,30.

Ore 15 - Il collegio giudicante del tribunale di Aosta ha accettato la richiesta di costituzione di parte civile inoltrata dalla Regione Valle d'Aosta nel processo Geenna. Durante l'udienza preliminare a Torino, nel dicembre 2019, l'istanza era stata respinta per un vizio di forma. Restano parti civili i Comuni di Aosta e Saint-Pierre e l'associazione 'Libera contro le mafie'.

Ore 12 - Il primo testimone a essere interrogato è stato il luogotentente dei carabinieri in congedo già in forza al Nucleo operativo di Aosta, Cesare Neroni. Ha parlato per oltre un'ora ricordando - seguendo il filo logico delle domande postegli dal pm della Dda Castellani - alcuni vecchi episodi relativi a omicidi e altri reati commessi in Valle d'Aosta dal 1980 aventi per vittime come per esecutori personaggi legati in qualche modo alla 'ndrangheta o ad essa contigui (l'omicidio di Francesco Manti nel 1981, ucciso da Giovanni Zurzolo condannato poi a 13 anni di carcere; l'assassinio di Giuseppe Mirabelli a Issogne il 4 giugno 1990 e quello di Gaetano Neri il 13 giugno 1991 a Pont-Saint-Martin, considerati come maturati nella faida tra le cosche di Taurianova). Poi Neroni ha ripercorso alcune fasi salienti delle inchieste 'Lenzuolo' e Crimine': obiettivo del pm Castellani, dimostrare il radicamento della 'ndrangheta nel tessuto sociale valdostano dagli anni Ottanta ad oggi: "E' qui da 20 anni, mica è arrivata all'improvviso come un marziano' ha detto il magistrato.

L'ex sottufficiale dell'Arma ha raccontato anche di incontri che sarebbero avvenuti nella pizzeria La Rotonda di Antonio 'Tonino' Raso, ai quali avrebbero partecipato presunti esponenti della 'locale' aostana, personaggi politici e del mondo economico valdostano. "Bruno e Giuseppe Nirta circolavano assiduamente in Valle nel 2014 e questo ci convinse della necessità di avviare approfondite indagini". Così, praticamente, nacque Geenna, ha spiegato l'ex inquirente. Ma quando un avvocato difensore ha chiesto al teste Neroni se fosse a conoscenza di chi e quanti tra politici, professionisti ed elementi delle Forze dell'ordine frequentassero la pizzeria di Raso, il giudice Gramola è intervenuto rilevando la pretestuosità della domanda, "la lista dei clienti giornalieri della pizzeria non ha nulla di interessante in ambito processuale, in un ristorante può entrarci chiunque e forse alla 'Rotonda' ci siamo andati tutti qualche volta; qui contano solo vicende concrete, non circostanze generiche del tutto irrilevanti".

Ore 11,40 - Il giudice Eugenio Gramola, che presiede il dibattimento, ha accolto la richiesta, da parte di accusa e difese, di affidare a tre periti di trascrivere le intercettazioni telefoniche e ambientali, molte delle quali in dialetto calabrese, prodotte da pm e avvocati e provenienti da altri procedimenti diversi da Geenna ovvero le inchieste 'Egomnia' tuttora in corso, 'Lenzuolo' del 2000 e 'Crimine' del 2010.

I consulenti avranno 30 giorni per completare le trascrizioni; il pm ha nominato quale perito Fabrizio Cianflone, carabiniere in forza al Comando di Aosta. Accolte dal collegio giudicante anche le richieste di includere nel dibattimento le risultanze investigative e sentenze relative ad altre indagini svolte negli ultimi 20 anni in Valle d'Aosta e non solo: 'Lenzuolo', 'Hybris', 'Minotauro', 'Tempus Venit', 'Alba Chiara', 'Alto Piemonte', 'Colpo di coda', 'Esilio' e la stessa Egomnia, ancora in corso da parte della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta, relativa ai rapporti tra esponenti politici valdostani e presunti appartenenti alla 'ndrina valdostana.

Il fatto

Il pm della Dda di Torino Stefano Castellani è stato tra i primi a entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Aosta, seguito dal 'plotone' dei legali difensori, dagli imputati e infine dal collegio giudicante. E' iniziato puntuale alle 9,30, questa mattina, il processo a cinque imputati nell'ambito dell'inchiesta Geenna, presieduto da Eugenio Gramola. Tutti ammessi i 50 testi proposti dall'accusa mentre sono circa 100 in totale quelli delle difese.

Sono imputati Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso, Monica Carcea, ex assessore a Saint-Pierre - entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa - Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutt'e tre accusati di essere membri della locale di 'ndrangheta di Aosta. Di loro, solo Raso ha autorizzato la pubblicazione del proprio volto da parte delle testate giornalistiche durante le fasi del processo.

E' invece attesa l'11 giugno la sentenza a Torino per altri 12 imputati nel medesimo procedimento che però avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Prendendo immediatamente la parola, il pm Castellani ha chiesto ai giudici di acquisire una serie di ulteriori elementi investigativi, tra i quali intercettazioni non inserite nell'ordinanza di custodia del gennaio 2019 (quando furono arrestati 16 indagati), svariate sentenze di condanna e assoluzione nei confronti di alcuni imputati e le relazioni delle comissioni prefettizie sui Comuni di Aosta e Saint-Pierre. Particolarmente contestata da alcuni legali la richiesta del pubblico ministero di inserire nel fascicolo dibattimentale le risultanze di precedenti inchieste dei carabinieri di Aosta e di Reggio Calabria in merito alla presenza della n'drangheta in Valle d'Aosta, soprattutto l'indagine denominata 'Lenzuolo' che fu archiviata da un gip calabrese agli inizi degli anni 2000. "Non sono attinenti a questo dibattimento" sostengono i difensori; "Sono importanti, rilevanti e utili a capire l'evolversi della locale aostana negli anni", ha replicato Castellani.