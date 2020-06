Fi FdI e Front Valdôtain in piazza Roncas per celebrare 2 Giugno

Un centinaio di persone tra iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati o semplicemente curiosi, rimasti ordinatamente a bordo piazza, hanno partecipato questa mattina alla manifestazione simbolica organizzata ad Aosta dai coordinamenti regionali di Forza Italia e di Fratelli d'Italia e dal Front Valdôtain, sulla scorta dell'iniziativa promossa a livello nazionale dal centrodestra.

Un appuntamento, quello tenutosi in piazza Roncas, senza assembramenti e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid-19, pensato per dare voce ai tanti cittadini rimasti finora inascoltati dal Governo Conte e dimenticati dai provvedimenti della Giunta Testolin.

Tra lo sventolare di tricolori e di bandiere della Valle d'Aosta, gli organizzatori hanno posto l'accento sul fatto che "la Festa della Repubblica, mai come quest'anno, è la Festa di tutti gli italiani, che nonostante l'isolamento, lo sconforto, il dolore e i lutti patiti nei mesi scorsi, hanno dimostrato una grande voglia di non arrendersi e di ripartire. In poche parole, hanno dimostrato una grande voglia di tornare a vivere".

Per quanto riguarda il contesto locale, dopo avere manifestato "solidarietà e vicinanza alla popolazione intera, che ha sofferto tanto", Forza Italia, Fratelli d'Italia e Front Valdôtain hanno puntato il dito in particolare contro "la politica delle promesse e degli annunci della Giunta regionale dimezzata, capeggiata peraltro da un presidente non eletto, che ha già annunciato sui giornali un quarto pacchetto di aiuti ancora prima di avere approvato il terzo, che però ha già presentato in conferenza stampa a metà maggio, nonostante si sia poi scoperto che questo provvedimento era ed è ancora oggi soltanto una bozza. Una situazione del genere non è più tollerabile, avanti di questo passo gli aiuti arriveranno quando tante imprese e attività avranno già chiuso. Siamo ormai arrivati al paradosso di dovere elemosinare aiuti che in altre Regioni, tra l'alto nemmeno a Statuto speciale, sono già sui conti correnti dei beneficiari da settimane se non addirittura da mesi".