Forum Famiglie, 'Decreto rilancio tenga conto di costi figli e scuola'

Emendamenti al 'Decreto rilancio' del Governo Conte che tengano conto dei carichi familiari. Li propone Il Forum delle Associazioni Familiari secondo cui "tali proposte servono a migliorare il più possibile un Decreto Legge che ha scontentato le famiglie italiane".

Attraverso i Forum regionali delle Associazioni Familiari sono stati contattati tutti i parlamentari; anche ai parlamentari valdostani, Albert Lanièce ed Elisa Tripodi, sono state illustrate le richieste di modifica del Forum, invitando entrambi a presentare una serie di emendamenti alla discussione di Camera e Senato.

Le richieste che il Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta, presieduto da Silvia Ambroggio,ha sottoposto a Lanièce e Tripodi in sintesi sono cinque.

Prima di tutto che sia il reddito di emergenza sia il bonus vacanza e la maggiorazione del bonus partite IVA, prevista per maggio, tengano conto del numero dei figli. Il Forum chiede anche fondi aggiuntivi per le scuole paritarie "perché 900.000 ragazzi nonsono studenti di serie B, in quanto il sistema pubblico della scuola italiana prevede le scuole paritarie e lestatali e non c’è motivo per una disparità di trattamento" e, infine, su sollecitazione di molti genitori, il cumulo del bonus baby sitter e del congedo parentale.