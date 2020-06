RIAPERTA FINO AL CONFINE DI STATO LA STATALE 27 “DEL GRAN SAN BERNARDO”

Come da previsione, questa mattina Anas ha riaperto al traffico, in seguito alla consueta chiusura invernale, la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” a partire dal km 26,200, a monte del comune di Saint Rhemy, fino al piazzale al confine con la Svizzera.

Per l’emergenza sanitaria, permane provvisoriamente attiva la chiusura del valico in ingresso e uscita. La statale è pertanto regolarmente percorribile lungo tutta la tratta in territorio italiano fino al confine di Stato, ad una quota di circa 2.450 metri sul livello del mare. Come nel caso della statale 26 “della Valle d’Aosta”, riaperta al transito venerdì scorso, a inizio aprile Anas ha avviato le attività di sgombero neve, condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve, una pala meccanica e lame con dispositivo spargisale.

Parallelamente alle operazioni di pulizia i tecnici hanno reinstallato le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse prima della chiusura e stoccate nel centro manutentorio Anas per evitarne il danneggiamento a causa di possibili valanghe.

