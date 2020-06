Série vidéo dévoile oeuvres arts musée Art moderne Gamba

Une série de vidéos pour découvrir les œuvres d'art du Musée d'art moderne et contemporain de la Vallée d'Aoste, aménagé au château du Baron Gamba à Châtillon: l'initiative s'appelle #ABeCeDarte. A l'aide des 21 lettres de l'alphabet, la collection permanente du château sera racontée par l'artiste valdôtain Marco Jaccond tous les jeudis à 17h jusqu'au 29 octobre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram du château Gamba et le réseau Twitter de l'assessorat à la Culture. Le matériel proposé sera également affiché sur le site institutionnel du château, www.castellogamba.vda.it, dans la section Collections.



Même avec la fermeture du musée, la culture a su s'adapter et changer de forme, exploitant ainsi le potentiel de la toile. #ABeCeDarte fait partie de ces initiatives multimédias et, en attendant de pouvoir rentrer au château Gamba en personne, entend offrir une opportunité d'approfondissement en pénétrant dans les salles du musée dans un cadre virtuel face à l'art, raconté avec sensibilité par une grande voix de notre temps. Lettre après lettre. Opéra après opéra.